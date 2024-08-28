Haberler Trabzonspor

Kurtuluş reçetesi

Başkan Doğan: Sermaye artırımdan gelecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacağız. Böylece yıllık 500-600 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kurtuluş reçetesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün Bankalar Birliği'nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL'lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Başkan Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.

MALİ YAPI GÜÇLENECEK

Kulübün bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğiz" dedi.

ÖZKAYNAKLAR POZİTİFE DÖNECEK

Başkan Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" diye konuştu.

HEDEFİMİZ SIFIR BORÇ

Kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
F.Bahçe'den flaş hamle! Ferdi'nin yerine...
DİĞER
Neşeli Günler'in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam
F.Bahçe'de İrfan Can için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:53
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:52
Buruk: Birinci sorumlu benim! Buruk: Birinci sorumlu benim! 01:40
G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam 01:40
G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda 01:40
F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! 01:40
Daha Eski
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 01:40
G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! 01:40
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:40
Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:40
G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! 01:40
Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! 01:40