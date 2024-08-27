UMUTLARI ARTIRMIŞTI

Yeni sezona kabuk değiştirerek giren Trabzonspor, Avrupa ve Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak, Fırtına, Konferans Ligi play-off ilk maçında St. Gallen karşısındaki 45 dakikalık oyun umut verdi

YENI BIR SAYFA VAKTI

Abdullah Avcı, Gallen rövanşına büyük bir önem veriyor. Avcı, bu maçın, takımın geleceği için yeni bir sayfa açma adına büyük bir fırsat olduğuna inanıyor. Bu zorlu mücadelenin kazanılması çok önemli.

GOLCÜ BEKLENİYOR

Oynadığı son 6 müsabakada 3 kez fileleri sarsan Fırtına, son 4 karşılaşmada ise gol atamadı. 0.75 gol ortalamasıyla bu alanda düşük bir performans sergileyen Karadeniz devi, yeni forvetinin gelmesini bekliyor.

Trabzonspor - Gallen maçını Atv yayınlayacak

TREIMANIS YÖNETECEK

Trabzonspor ile St. Gallen arasında perşembe günü Papara Park'ta oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Ratnieks VAR'da görev yapacak