Haberler Trabzonspor

UMUTLARI ARTIRMIŞTI

Yeni sezona kabuk değiştirerek giren Trabzonspor, Avrupa ve Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UMUTLARI ARTIRMIŞTI

Yeni sezona kabuk değiştirerek giren Trabzonspor, Avrupa ve Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kaldı. Ancak, Fırtına, Konferans Ligi play-off ilk maçında St. Gallen karşısındaki 45 dakikalık oyun umut verdi

YENI BIR SAYFA VAKTI

Abdullah Avcı, Gallen rövanşına büyük bir önem veriyor. Avcı, bu maçın, takımın geleceği için yeni bir sayfa açma adına büyük bir fırsat olduğuna inanıyor. Bu zorlu mücadelenin kazanılması çok önemli.

GOLCÜ BEKLENİYOR

Oynadığı son 6 müsabakada 3 kez fileleri sarsan Fırtına, son 4 karşılaşmada ise gol atamadı. 0.75 gol ortalamasıyla bu alanda düşük bir performans sergileyen Karadeniz devi, yeni forvetinin gelmesini bekliyor.

Trabzonspor - Gallen maçını Atv yayınlayacak

TREIMANIS YÖNETECEK

Trabzonspor ile St. Gallen arasında perşembe günü Papara Park'ta oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Ratnieks VAR'da görev yapacak

F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
DİĞER
Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda GS-Young Boys maçı canlı yayın kanalı
CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı “Basit Onarım Belgesi” üzerinden yapılmış
Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...
F.Bahçe'den Dorgu için dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:39
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:38
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 00:00
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 23:56
Fırtına'da ayrılık açıklandı! Fırtına'da ayrılık açıklandı! 23:21
Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu 23:21
Daha Eski
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi 23:21
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! 23:21
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 23:21
Trabzon'dan flaş Fountas kararı! Trabzon'dan flaş Fountas kararı! 23:21
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 23:21
F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! 23:21