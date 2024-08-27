Biletlere yoğun ilgi

Fırtına'nın Konferans Ligi play-off turu rövanşında Papara Park'ta perşembe günü İsviçre'nin Saint Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı. VIP Platinum-B 4 bin 500, A-C 4 bin, Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası 350 TL'den satışa sunuldu. Bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

120 MİLYON TL'LİK MAÇ

durumda ayak bastı parası olarak 3 milyon 170 bin (120 milyon TL) euro kasaya girecek. Konferans'ta her galibiyete 400 bin euro, beraberliğe 133 bin euro prim veriliyor.

FOUNTAS GÖNDERİLDİ

CHAM'in gelmesiyle yabancı sayısı 16'ya çıktı. Yönetim dün Fountas ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Fountas arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. Yakın bir zamanda Teklic'in de