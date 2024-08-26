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İtalya’da gözler Mendy’de
Karadeniz devinin geçtiğimiz sezonun başında Angers SCO'dan 4.4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy'yi İtalyan ekibi Torino takip ediyor. Torino'nun, Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı belirtildi. Trabzonspor'un ise satmayı düşünmediği Mendy için tekliflerin resmiyete dökülmesi durumunda bir değerlendirme yapması bekleniyor.
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