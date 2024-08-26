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Eren ve Malheiro sahaya dönüyor

Konferans Ligi play-off rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında karşılaşacağı St. Gallen ile karşılaşacak bordo mavililerde çalışmalar sürüyor. İlk maçta sarı kart cezalısı sol bek Eren Elmalı ve kırmızı kart cezalısı sağ bek Malheiro forma giymemişti. Abdullah Avcı, ilk karşılaşmada sol bekte Barisic, sağ bekte Ozan Tufan'ı görevlendirmişti. Avcı'nın Barisic ile devam etmesi yüksek ihtimal olarak gözükürken sadece sağ bekte Malheiro'yu düşünebileceği kaydedildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Eren ve Malheiro sahaya dönüyor
Konferans Ligi play-off rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında karşılaşacağı St. Gallen ile karşılaşacak bordo mavililerde çalışmalar sürüyor. İlk maçta sarı kart cezalısı sol bek Eren Elmalı ve kırmızı kart cezalısı sağ bek Malheiro forma giymemişti. Abdullah Avcı, ilk karşılaşmada sol bekte Barisic, sağ bekte Ozan Tufan'ı görevlendirmişti. Avcı'nın Barisic ile devam etmesi yüksek ihtimal olarak gözükürken sadece sağ bekte Malheiro'yu düşünebileceği kaydedildi.
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