İki kazanç birden

Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı kazanırsa çifte zafer elde edecek. Ekibimiz karşılaşmayı kazanırsa hem Konferans Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek hem de 3 milyon 170 bin euro'yu kasasına koyacak. Ayrıca gruplarda alınacak her galibiyet maddi kazanç demek.

LAWRENCE ATI DUVARI

Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen'e karşı, önceki maçlara göre daha iyi bir performans sergilemesine rağmen, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kaleci Lawrence Ati'yi geçmekte zorlanan Karadeniz devi, evinde oynayacağı rövanş maçında tur için umutlandırdı.