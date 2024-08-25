10 numara transfer

Trabzonspor, transferde bombayı patlattı. Bordomavili ekip, Fransa ekibi Clermont'tan Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, önceki gece 03.00 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Cham'ı havalimanında bordo-mavili taraftarlar, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Dün sağlık kontrollerinden geçen Cham, resmi sözleşmeye imza atacak. Cham, Trabzon'a ayak basar basmaz şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Bu süreç çok üzün sürdü ama nihayet sonuçlandı. Benimle birlikte herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim ama önemli olan hocamın benden ne istediği olacak. Hocamız ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı."

HEM KANAT HEM DE 10 NUMARA

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.

SAYI 16'YA YÜKSELDİ

Muhammed Cham'ın da katılımıyla Trabzonspor'un kadrosundaki yabancı sayısı 16'ya yükseldi. Kulübün planladığı bir forvet transferiyle bu sayının 17'ye çıkması beklenirken, takımın en az 3 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor.

İŞTE YABANCI İSİMLER

Fırtına'nın kadrosunda Malheiro, Savic, Batagov, Denswil, Barisic, Mendy, Lundstram, Bardhi, Cham, Vişça, Orsic, Trezeguet, Draguş, Teklic ve Fountas bulunuyor. İlk etapta Fountas ve Teklic ile yolların ayrılması planlanıyor.