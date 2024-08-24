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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Onuachu mu, Weghorst mu?

Son dört maçta gol atamayan Trabzonspor'un forvet ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, Paul Onuachu ve Wout Weghorst için girişimlerini hızlandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Onuachu mu, Weghorst mu?

Trabzonspor'da ana gündem forvet transferi... Son 4 maçta rakip fileleri havalandıramayan bordo-mavililer, uzun süredir takviye yapmak istediği forvet hattı için yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirlendi. Doğan, transferlerle yakından ilgilenirken, uzun süredir gündemde yer alan Paul Onuachu ve Wout Weghorst için tüm imkanların seferber edildiği gelen haberler arasında.

BAŞKAN DOĞAN DEVREDE

Fırtına'ya gelmek için can atan Paul Onuachu'nun kulübü Southampton, Trabzonspor'un ısrarı karşısında halen daha beklenen seviyelere gelmedi. İngiliz ekibine en ciddi teklif ise Karadeniz ekibinden gelmiş durumda. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin gelmeyi çok istemesi bu transferde umutların sürmesini sağlıyor. Wout Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında ısrarı sürüyor. Doğan'ın iki oyuncudan birini takıma katacağı seslendiriliyor.

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