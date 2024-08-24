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Orsic ışık verdi
Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Orsic, St. Gallen maçının en iyilerinden oldu. Trezeguet'i keserek 11'e giren Hırvat oyuncu, performansıyla beğeni topladı. Avcı da maç sonrası oyuncusu için, "Orsic de bir yıl sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel verileri düşmeye başladı ve sakatlanma riski doğacaktı. Oyundan aldık" dedi.
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