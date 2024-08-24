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Muhammed Cham Trabzon'a geldi!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un uzun süredir görüşmeler halinde olduğu Muhammed Cham, Trabzon'a geldi. Yıldız oyuncu saat 03.00'te şehre indi. Cham'a taraftarın ilgisi oldukça yoğundu. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:23
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Muhammed Cham Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, gece yarısı saat 03.00'te Trabzon'a geldi. Oyuncuyu bordo mavili taraftarlar karşıladı.

Başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

CHAM: UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUM

Uzun süredir Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim ama önemli olan hocamın benden ne istediği olacak. Hocamız ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdıHocam ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan bahsetti. Benim ile ilgili planlarından bahsetti. Bu da beni çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

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