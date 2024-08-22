TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı: Forvet oyuncusu alacağız!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından sonra konuştu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Abdullah Avcı: "İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta."

"45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu."

"FORVET OYUNCUSU ALACAĞIZ"

"Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.