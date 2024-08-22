St Gallen - Trabzonspor CANLI İZLE (Lugano - Beşiktaş maçı canlı)

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği İsviçreli ekip St. Gallen ile kozlarını paylaşıyor. Hem moral depolamak hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkan Fırtına için tek yol galibiyet.

İŞTE TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan

ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St. Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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AVRUPA KUPALARINDA 154. MAÇ

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.