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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hong Hyun Seok'u bekliyor!

Gent forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlayan bordo-mavililer, evrak işlemleriyle uğraşıyor. Hong’un, transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hong Hyun Seok'u bekliyor!

Trabzonspor'un geri sayıma geçtiği Hong Hyun Seok için görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki 10 numaranın kulübü Gent'le anlaşan bordo-mavililer, oyuncunun evrak işlemlerini tamamlamak için sıkı bir mesai içinde. Taraflar arasında yazışmaların sona ermesinin ardından bu transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor. Açıklamanın ardından ise Hong Hyun Seok, Trabzon'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

FIRTINA'YA GELMEK İSTEDİ

Fırtına, Gent'in de Konferans Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı oyuncuyu Avrupa kadrosuna yazamayacağı için bu transferde acele etmiyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan yıldız için yaklaşık 4 milyon euro ödeme yapılması bekleniyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesinin kalmasını fırsat bilen bordo-mavililer, bu transferi beklenenden daha düşük bedele bitirecek. Ayrıca Hong'un da Trabzonspor'da forma giymek istemesi transferde önemli rol oynadı.

SEZONA HIZLI GİRDİ

GENT ile Konferans Ligi elemelerinde boy gösteren Güney Koreli 10 numara, 4 maçta 2 gol ve 3 asistle sezona hızlı bir giriş yaptı.

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