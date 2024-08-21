Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı öncesi...

Temsilcimiz Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:07 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:31
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı öncesi...

Temsilcimiz Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.

F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
DİĞER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın kanalı
Özgür Özel'in "ayak" bilmecesi! "Vuruldu" dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
LASK Linz - FCSB maçı ne zaman? LASK Linz - FCSB maçı ne zaman? 09:27
Fırtına'da şok sakatlık! Fırtına'da şok sakatlık! 09:05
Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? 09:02
Molde - Elfsborg maçı ne zaman? Molde - Elfsborg maçı ne zaman? 08:57
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var? 08:00
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Daha Eski
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26