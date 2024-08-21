Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı öncesi...

Temsilcimiz Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda St. Gallen ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." dedi.