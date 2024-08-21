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Trabzonspor tur için İsviçre'de

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile oynayacağı maç için özel uçakla İsviçre'ye gitti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:56
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Trabzonspor tur için İsviçre'de

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile oynayacağı maç için özel uçakla İsviçre'ye gitti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarını dün akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor, bu sabah saat 10.25'de İsviçre'nin Zürih kentine uçmak üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Kafilede dünkü antrenman sırasında sol bacağında ağrı hisseden ve çekilen MR'ında sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilen Anthony Nwakaeme yer almazken, yeni transfer Arseniy Batagov takımla birlikte götürüldü.

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"Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Trezeguet, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan ve Denis Draguş"

Öte yandan Trabzonspor saat 20.00'de Kybunpark'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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