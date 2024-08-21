Bambaşka bir Okay var

Fırtına'nın yeni transferi Okay Yokuşlu, kulüp dergisine konuştu. 6 yıl sonra bordo-mavili ekibe dönen 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle yaş farkı var, tecrübe önemli. O zaman 20 yaşındaydım ve çok gençtim. Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Artık Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları hakkında gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse beklediğimden de iyiydi. Işık ve müzik şovları, stattaki ve denizdeki gösteriler müthişti. Orada bana çok sordular, çok beğendiler. Umarım benim de içinde olduğum senaryoda aynı duyguları yeniden yaşarız. En büyük hedefim bu" yanıtı vererek en büyük hayalini açıkladı.