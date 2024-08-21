Haberler Trabzonspor

Bambaşka bir Okay var

Avrupa’da çok şey öğrendim. Artık daha olgun ve hayata başka bakan bir Okay var”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bambaşka bir Okay var

Fırtına'nın yeni transferi Okay Yokuşlu, kulüp dergisine konuştu. 6 yıl sonra bordo-mavili ekibe dönen 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle yaş farkı var, tecrübe önemli. O zaman 20 yaşındaydım ve çok gençtim. Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Artık Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları hakkında gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse beklediğimden de iyiydi. Işık ve müzik şovları, stattaki ve denizdeki gösteriler müthişti. Orada bana çok sordular, çok beğendiler. Umarım benim de içinde olduğum senaryoda aynı duyguları yeniden yaşarız. En büyük hedefim bu" yanıtı vererek en büyük hayalini açıkladı.

G.Saray'dan taraftarı coşturacak hamle!
F.Bahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
DİĞER
Young Boys - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off maçı şifresiz mi?
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Daha Eski
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:44
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! 00:34
Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı 00:26
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 00:20
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:20