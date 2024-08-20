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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Marvin Ducksch hamlesi!

Trabzonspor, forvet transferinde rotayı bu kez Almanya’ya kırdı. Werder Bremen’in 30 yaşındaki Alman forveti Marvin Ducksch’a ilk teklif yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Marvin Ducksch hamlesi!

Trabzonspor'da yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi. Bugüne kadar Paul Onuachu, Wout Weghorst ve Rey Manaj gibi oyuncularla yaptığı transfer görüşmelerinde istediği sonucu alamayan bordo-mavililer, bu kez Almanya'dan bir yıldıza talip oldu. Fırtına, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen 30 yaşındaki Alman forvet Marvin Ducksch için kulübüne resmi teklif yaptı.

34 MAÇTA 13 GOL ATTI

Hem Alman ekibi hem de oyuncu cephesinden doğrulanan transfer görüşmelerinin yeni başladığı ancak henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan ve kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Alman Milli takımında görev yaptı. Kariyerinde çıktığı 423 maçta 211 gol 99 asistlik katkı sağlayan Ducksch, geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

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