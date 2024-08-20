Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında taraftarlara seslendi. Doğan, "'Başka takımlar taraftarlarına 12. Adam' diyor. Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. Şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin. Bordo Mavi'nin yanında durun. Şampiyonluğu herkesten çok isteyin. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir" dedi.

TFF BAŞKANI MERT İNSAN

Doğan, TFF'de başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu için şu ifadelerini kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir yönetim ve yeni bir başkan ile göreve geldi. Biz her zaman tarafsızlığı, adaleti ve sadece hak edenin kazanacağı adil futbol ortamını istedik. Sayın Hacıosmanoğlu, futbol tecrübesi olan, çalışkan ve mert bir insandır. İnanıyorum ki, yeni görevinde çok başarılı işlerin altına imza atacaktır"

TRANSFER MESAJI

Başkan Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız. Ve Trabzonspor olarak bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz" diyerek transferde önemli bir mesaj verdi.