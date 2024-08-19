Trabzonspor Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir. ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor kariyerinde 35 maça çıkan yıldız oyuncu 7 gol kaydetti.