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Trabzonspor Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti

Son dakika haberi: Trabzonspor, Uruguaylı forvet oyuncusu Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:17
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Trabzonspor Maxi Gomez'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 4 (Dört) eşit taksit halinde 700.000.-EUR fesih bedeli ödenecektir. ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor kariyerinde 35 maça çıkan yıldız oyuncu 7 gol kaydetti.

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