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Portekizli hakem

Fırtına'nın UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynayacağı maçın hakemi açıklandı. St.Gallen- Trabzonspor karşılaşmasında Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalacağı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Portekizli hakem

Fırtına'nın UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynayacağı maçın hakemi açıklandı. St.Gallen- Trabzonspor karşılaşmasında Portekizli hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalacağı duyuruldu.

ST. GALLEN'E ODAKLANDI

UEFA Konferans Ligi play-off etabında İsviçre ekibi St Gallen'le eşleşen Trabzonspor, tamamen bu müsabakaya odaklandı. 2. haftayı BAY geçen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligde 3. hafta maçı ertelenen bordo mavililer, Konferans Ligi'ne konsantre olup, turu geçmenin hesabını yapacak.

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