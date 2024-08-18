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Onuachu kadroda yok

Forvet transferi çalışmalarında Trabzonspor'un yakından takip ettiği isimlerden olan Paul Onuachu, dün Southampton'ın Newcastle deplasmanında oynadığı maçta kadroda yer almadı. Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde oynanan karşılaşmada Onuachu maç kadrosuna yazılmadı. Nijeryalı forvet çalışmalarını da takımdan ayrı yürütmeye devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Onuachu kadroda yok
Forvet transferi çalışmalarında Trabzonspor'un yakından takip ettiği isimlerden olan Paul Onuachu, dün Southampton'ın Newcastle deplasmanında oynadığı maçta kadroda yer almadı. Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde oynanan karşılaşmada Onuachu maç kadrosuna yazılmadı. Nijeryalı forvet çalışmalarını da takımdan ayrı yürütmeye devam ediyor.
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