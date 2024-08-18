11. harika Hyun - Seok Hong

Trabzonspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Güney Koreli Hyun-Seok Hong transferini tamamladı. 25 yaşındaki oyuncunun transferini 4 milyon euroya yakın bir bonservisle noktalayan bordo mavililer, Güney Koreli futbolcuyla da 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İsmi yaklaşık 1 ay önce gündeme gelen tecrübeli oyuncu ile yapılan görüşmelerde zaman zaman ciddi sorunlar yaşansa da dün itibarıyla bu transfer için kulüpler anlaşmaya vardı.

SCOUT EKİBİNİN KEŞFİ

Belçika kulübü ile yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda futbolcunun transferi yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ile sonuçlandırıldı. Trabzonspor, scout ekibinin keşfettiği ve teknik ekibin de onay verdiği bu transfer için uzun soluklu görüşmeler sonucunda sonuç alın- dı. Hong'un özellik le oyun zekasının çok yüksek olduğu, oyunu iki yönlü oynadığı, öncelikli ayağının sol ayak olmasına karşın her iki ayağını da iyi kullanabildiği belirtildi.

WERDER BREMEN DE İSTEDİ

KAA Gent'te son derece başarılı bir dönem geçiren ve kariyerinde çıkışa geçen Hyun-Seok Hong, Almanya'dan Werder Bremen'in de takibindeydi. 1 ay önce Alman kulübü, Güney Koreli yıldız için KAA Gent ile temasa geçmişti.

OLUMLU REFERANS

Güney Koreli fenomen Chaby, Hyun-Seok Hong için paylaşım yaptı, "Belçika Gent'te oynayan beğendiğim oyunculardan biri. Ofansif-defansif anlamında çok keyif verebilecek orta sahalardan biri. Uzun pasları şahane, tekniği ve topsuz alanda iyidir. Oyun zekası yüksek. Boyu kısa, hızı düşük ama Süper Lig'e imza atacak oyuncu. Hayırlısı olsun. Lee Eul-Yong diye düşünün" ifadelerini kullandı.