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Neden böyle oldu?

Abdullah Avcı’nın yaptığı oyuncu tercihleri, takımdaki tempo eksikliği ve taraftarlarla arasındaki gerilim UEFA Avrupa Ligi’ne vedayı getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Neden böyle oldu?

1- Yapılan 10 transfere rağmen Trabzonspor, oyun olarak beklenen seviyeye gelemedi. Takımdaki defansif ve ofansif organizasyon eksikliği dikkat çekti. Ruzomberok maçlarında birçok pozisyon verildi. Uğurcan takımını ayakta tutsa da performansı Rapid Wien eşleşmesi için yeterli olmadı.

2- Avcı'nın oyun anlayışı, Trabzonspor taraftarının istediği atak futbolunu yansıtmıyor. Savunmaya büyük önem veren ve özellikle orta sahada benzer tipte yaratıcılıktan uzak oyuncularla mücadele eden Avcı, bu sisteminden vazgeçmeyince sezona istenildiği gibi başlangıç yapılamadı.

3- Mevcut takımda, tempo ve dinamizm eksikliği de göze çarpıyor. Oyuncuların bu özelliklerden uzak olması, Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sezonundan sonra kurulan kadro sonrasında da oldukça eleştirilmişti. O dönem yapılan transfer eleştirileri ile bu dönemdekiler benzerlik gösteriyor.

4- Avcı ile taraftar arasında bir süredir devam eden gerilim, en yüksek seviyeye ulaştı. Tecrübeli teknik adam maç önü toplantısıyla sinyali verirken; ardından 'Telefonum servis edildi, çevremi rahat bıraksınlar' diyerek isyan noktasına geldi.

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