Haberler Trabzonspor

Kariyer rekoru

Uğurcan Çakır, sezona harika bir başlangıç yaptı. 5 resmi maçta kalesine gelen 34 isabetli şutun 31’ini kurtararak kariyer rekoru kırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kariyer rekoru

Fırtına bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada kalesinde 3 gol görmesine karşın, çok sayıda pozisyon verdi. Bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısının pozisyonlara göre az olmasının en önemli nedenlerinden birisi ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Milli file bekçisi geride kalan 5 resmi maçta kalesine gelen 34 şutun 31'ini kurtararak kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Sezona çok iyi giren 28 yaşındaki eldiven, Rapid Wien ile oynanan son maçta da kalesinde adeta devleşti. Abdullah Avcı maçın ardından Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, "Kaptan yaptığı birbirinden güzel kurtarışlarla bizi ayakta tutan isim oldu" ifadelerini kullandı.

"G.Saray'ın demirbaş oyuncusu"
"VAR müdahalesi doğru!"
DİĞER
79 yaşındaki Deniz Türkali'nin kızını öğrenince çok şaşıracaksınız! Usta oyuncunun kızı şimdilerin ünlü şarkıcısıymış...
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken...
F.Bahçe'ye Chelsea'den dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam Fırtına'dan bir transfer daha! Anlaşma tamam 10:50
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman? 10:50
Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:47
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? Chelsea - Manchester City maçı ne zaman? 10:43
Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:40
Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... Ferdi transferinde sürpriz gelişme! Brighton derken... 10:27
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:12
Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? Çorumspor FK - Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Boluspor maçı saat kaçta? 10:06
Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? Iğdır - Adanaspor maçı saat kaçta? 10:02
"VAR müdahalesi doğru!" "VAR müdahalesi doğru!" 09:56
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47