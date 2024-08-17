Kariyer rekoru

Fırtına bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada kalesinde 3 gol görmesine karşın, çok sayıda pozisyon verdi. Bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısının pozisyonlara göre az olmasının en önemli nedenlerinden birisi ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Milli file bekçisi geride kalan 5 resmi maçta kalesine gelen 34 şutun 31'ini kurtararak kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Sezona çok iyi giren 28 yaşındaki eldiven, Rapid Wien ile oynanan son maçta da kalesinde adeta devleşti. Abdullah Avcı maçın ardından Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, "Kaptan yaptığı birbirinden güzel kurtarışlarla bizi ayakta tutan isim oldu" ifadelerini kullandı.