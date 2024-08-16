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Telefonum servis edildi

“Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Telefonum servis edildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien'e elenmelerini disiplinsizliğe bağladı. Avcı, "Süre gittikçe oyun disiplininden kopmalar başladık. Oyun disiplininden kopmak maç kazandırmıyor. Maçın büyük bölümünde kaptan yine bizi ayakta tuttu. 1-0 geri düştük ama oyun disiplinine sadık kalırsan geri dönebilirsin. 2 pozisyonumuz var, onlar da 1-0'dan sonra. Değerlendirsen belki maça gireceksin, sonra tekrar kopmalar başladı. Sonra kırmızı ve 2-0. Burada dahil oyun disiplinine sadık kalman lazım" diye konuştu.

GERÇEK TRABZONLULUK DEĞİL

Avcı, kendisine karşı organize bir kötülük olduğunu vurgulayıp şunları söyledi: Basın toplantısında üsluba uygun ifadeler kullandığımı düşünüyorum. Yakın geçmişle ilgili konuşmak istemiyorum. Büyük bir camiada çalışıyorum, bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar. Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir.

İHTİYACIMIZ VAR FORVET ALINACAK

Avcı, santrfor transferinin de mutlak yapılacağını vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Son 3 dönem forvetlerimize bakıldığında hep iyi işler yapmış oyuncular var. Cornelius, Onuachu ve Sörloth lige ve kulübe çok uygun oyuncular. Forvet için başkan çok yoğun çalışıyor. İhtiyacımız var ve alınacak" değerlendirmesinde bulundu.

HEPSİNE SAYGI DUYUYORUM

Taraftarın istifa pankartları hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Bu koltuklarda oturuyorsan, bu görüşlere her zaman saygı duymalısın. Hepsinin tepkisine saygı duyuyorum, bizim ligimizde de Şampiyonlar Ligi play-off'unda da Avrupa Ligi playoff'unda da yaşanıyor. Trabzonspor düştü gibi görünüyor ama öyle değil. Yeni bir takım oluşturuyoruz" diye konuştu.

KÖTÜYÜZ AMA İYİ OLACAĞIZ

Avcı, kötü olduklarını ancak düzelecekleri sözünü verdi. Tecrübeli teknik adam, "Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şimdi Konferans Ligi play-off turu var, ona en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz. Bu oyunu senelerdir fair play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum" dedi.

TARAFTARLARIMIZ YALNIZ BIRAKMADI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'le karşılaşan Trabzonspor'u taraftarları, Viyana'da da yalnız bırakmadı. Bordo- mavili taraftarlar misafir takım tribününün tamamını doldurdu. 90 dakika boyunca Trabzonspor'u yaptıkları tezahüratlarla coşkulu bir şekilde destekleyen taraftarlar, mağlubiyet sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, Rapid Wien maçı öncesinde de stadyuma birlikte giderken, Avusturyalı polislerle üçlü çektirmesi hoş görüntüler oluşturdu.

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