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Savic üzüntüsü
Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkarılmıştır" dedi. Savic'in 1 hafta ile 10 gün arasında bir süre dinlendirileceği öğrenildi.
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