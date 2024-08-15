Rapid Wien - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
Bordo-mavililer, Avusturya ekibi Rapid Wien'e ilk maçta sahasında 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu maçta rakibini en az 2 farkla mağlup ederke bir üst tura yükselmek istiyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş
RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rapid Wien - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.