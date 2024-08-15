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Rapid Wien - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Avusturya ekibi Rapid Wien ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililer ilk maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini en az 2 farkla mağlup ederek bir üst tura geçmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 18:53
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Rapid Wien - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Bordo-mavililer, Avusturya ekibi Rapid Wien'e ilk maçta sahasında 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu maçta rakibini en az 2 farkla mağlup ederke bir üst tura yükselmek istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

ASpor CANLI YAYIN

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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