Haberler Trabzonspor

Yaptın, yine yaparsın

Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip olsa da tarih boyunca elde ettiği unutulmaz galibiyetleri yol gösteriyor, örnek teşkil ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yaptın, yine yaparsın

Türk futbol tarihinde Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan takımlardan biri olan Trabzonspor, yarın akşam Rapid Wien deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak isteyen bordo mavililer, ilk maçtaki 1-0 yenilgiye karşın kadro kalitesinin yanında geçmişten aldığı güçle de önüne umutla bakıyor. Fırtına'nın geçmişte birçok Avrupa devine karşı aldığı unutulmaz zaferler bugüne ışık tutuyor.

ÖRNEKLERİ ÇOK

70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda Barcelona, Inter ve Liverpool gibi devleri 1-0'lık skorlarla yenen Trabzonspor, 90'ların ilk yarısında unutulmaz Olympique Lyon (4-3, 4-1) ile Aston Villa (1-0, 1-2) zaferleriyle de Türkiye'yi sevince boğmuştu. 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanındaki 1-0'lık zafer kulüp tarihine geçerken 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkma başarısı gelmişti.

TARİHE GEÇECEK

Kaptan Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla 250. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Uğurcan Çakır, Rapid Wien karşılaşmasında oynaması halinde 250. maçına çıkarak kulübün efsane oyuncusu Dozer Cemil Usta'yı yakalayacak.

MONACO ZAFERİ

Trabzonspor son olarak 2022-2023 sezonunda Fransa Ligue 1'in güçlü temsilcilerinden Monaco'yu sahasında 4-0 yenerek dikkat çekmişti. Abdullah Avcı yönetiminde gelen bu galibiyet hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunda alınan önemli Avrupa zaferlerinden biri olmuştu.

AVUSTURYA YOLCULUĞU BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile oynayacağı karşılaşma için bugün (Çarşamba) Avusturya'ya gidecek. Kafilede daha önce UEFA listesine bildirilen tüm oyuncuların yer alması bekleniyor. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo mavili bir futbolcu da maç öncesinde Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Ferdi'nin alternatifi belli oldu! Mou'nun eski öğrencisi
G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
DİĞER
Yasemin Şefkatli'nin oğlu Ayel ile paylaşımı ilgi topladı! İşte Yasemin Şefkatli’nin oğluyla o sevimli pozu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa...
Cimbom'dan sol kanat operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni rota Yeni rota 01:26
İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar 01:07
İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar 01:03
Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek 00:45
Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... 00:43
Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." 00:41
Daha Eski
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" 00:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum 00:41
Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! 00:41
F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! 00:41
Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! 00:41
F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! 00:41