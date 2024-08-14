Yaptın, yine yaparsın

Türk futbol tarihinde Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan takımlardan biri olan Trabzonspor, yarın akşam Rapid Wien deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmak isteyen bordo mavililer, ilk maçtaki 1-0 yenilgiye karşın kadro kalitesinin yanında geçmişten aldığı güçle de önüne umutla bakıyor. Fırtına'nın geçmişte birçok Avrupa devine karşı aldığı unutulmaz zaferler bugüne ışık tutuyor.

ÖRNEKLERİ ÇOK

70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda Barcelona, Inter ve Liverpool gibi devleri 1-0'lık skorlarla yenen Trabzonspor, 90'ların ilk yarısında unutulmaz Olympique Lyon (4-3, 4-1) ile Aston Villa (1-0, 1-2) zaferleriyle de Türkiye'yi sevince boğmuştu. 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanındaki 1-0'lık zafer kulüp tarihine geçerken 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkma başarısı gelmişti.

TARİHE GEÇECEK

Kaptan Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla 250. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Uğurcan Çakır, Rapid Wien karşılaşmasında oynaması halinde 250. maçına çıkarak kulübün efsane oyuncusu Dozer Cemil Usta'yı yakalayacak.

MONACO ZAFERİ

Trabzonspor son olarak 2022-2023 sezonunda Fransa Ligue 1'in güçlü temsilcilerinden Monaco'yu sahasında 4-0 yenerek dikkat çekmişti. Abdullah Avcı yönetiminde gelen bu galibiyet hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunda alınan önemli Avrupa zaferlerinden biri olmuştu.

AVUSTURYA YOLCULUĞU BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Rapid Wien ile oynayacağı karşılaşma için bugün (Çarşamba) Avusturya'ya gidecek. Kafilede daha önce UEFA listesine bildirilen tüm oyuncuların yer alması bekleniyor. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ve bordo mavili bir futbolcu da maç öncesinde Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.