Kulüp bulamadılar

Trabzonspor'un kadro planlamasında yer almayan üç oyuncu Maxi Gomez, Tonio Teklic ve Fountas kulüp arayışlarına devam ediyor. Üç oyuncuya teklif getirmeleri durumunda kolaylık sağlanacağı tebliğ edilmişti. Ancak bugüne kadar istenilen teklifleri kulübe getirmeyen oyuncularla kalan süre içerisinde fesih dahil birçok formülle yolların ayrılması planlanıyor. Maxi Gomez'in ayrılış için ciddi bir ücret talep ettiği belirtilirken, Teklic'e ise ülkesi Hırvatistan'dan bazı takımların ilgi duyduğu kaydedildi. Fountas da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Yunanistan'a geri dönmek istediğini vurgulamıştı