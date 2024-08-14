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Avcı’dan yoğun mesai

Rapid Wien maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda savunma konuları üzerinde duruyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Avcı’dan yoğun mesai

Rapid Wien maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda savunma konuları üzerinde duruyor. Takımın yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi için önemli bir mesai harcayan tecrübeli teknik adam 3. bölgeye de önem veriyor. Avcı'nın orta sahayla hücum arasında yaşanan koordinasyon eksikliğini de gidermeye çalıştığı bildirildi. Son Sivasspor maçında pozisyonların değerlendirilememesi ve bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle hücum oyuncularına daha dikkatli olmaları söylendi.

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