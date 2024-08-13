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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Arseniy Batagov'un maliyetini açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Zorya'dan Arseniy Batagov'u transfer ettiğini duyurdu ve maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 22:08 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 22:16
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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Arseniy Batagov'un maliyetini açıkladı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Zorya'dan Arseniy Batagov'u resmen renklerine bağladı.

Bordo-mavililer oyuncunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BONSERVİSİ 2 MİLYON DOLAR

Yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Zorya ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Zorya'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-USD 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir." denildi.

BATAGOV'A 4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kualübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

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