Trabzonspor vazgeçmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor beraberliği sonrası konuştu. Avcı, "35 dakika istediğimiz gibi oyun doğruydu. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. İkinci yarıda gelgitli bir oyun oldu. Yapamadığımız final pasları vardı. Kazanmak istiyorduk kazanamadık. Parçaları tamamlamaya çalışacağız. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez. Ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Alışık olmadığımız da bir oyun vardı. Kafamızı kaldırıp perşembe günkü Rapid Wien maçına bakmamız lazım" dedi.

ELEŞTİRİ OLACAK

İkinci yarı başında Stefan Savic'i neden kenara aldığını da açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Savic'in adalesinde çekme oldu. Sakatlığı oldu" bilgisini verdi. Bordo mavili teknik adam, "Daha ilk maçı oynadık. Maç içinde sonlandıramadıklarımız oldu. Uğurcan'ın kurtarışları oldu. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiğimiz pozisyonlar var ama verdiğimiz pozisyonlar da var. Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Eleştirileri faydalı kullanacağım. Ama üslup önemli. Taraftarımıza büyük saygım var. Gerçek Trabzonspor'u görecekler" diye konuştu.

EN BÜYÜK GÖREVİMİZ ADALETİ SAĞLAMAK

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Futbolda adaleti, birlik ve beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bu maçın Sivasspor- Trabzonspor maçı olması güzel bir tesadüf oldu. Özlenen bir tablo vardı şehirde. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sivasspor'da da arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor, o anlamda gözüm arkada değil" dedi.

SİVAS'A ZİYARET

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte Sivasspor'u ziyaret etti. Dün oynanan Sivasspor-Trabzonspor maçı öncesi yapılan ziyarette Sivasspor Başkanı Bahattin Eken ve teknik direktör Bülent Uygun ile görüşme gerçekleşti. Bülent Uygun, Hacıosmanoğlu'na kitap ve futbol topu hediye etti. Başkan Hacıosmanoğlu yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

MAÇI DA SEYRETTİ

Ligin ilk haftasında 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor- Trabzonspor maçını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz takip etti. Hacıosmanoğlu göreve geldikten sonra ilk kez bir lig maçını izledi.

DOSTLUK MESAJI

Maç öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Sivasspor'dan plaket verildi. Ayrıca Başkan Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Sivasspor Başkanı Bahattin Eken ile birlikte poz vererek dostluk mesajı verdi.

VATAN SİZE MİNNETTAR

Sivassporlu taraftarlar, Trabzonspor maçında şehit astsubay Ferhat Gedik'i ve Eren Bülbül'ü unutmadı. Taraftarlar pankartlar açarak anlamlı mesajlar verdi.

SAHAMIZ BİRAZ KÖTÜ

Teknik direktör Bülent Uygun, "Çok zamana ihtiyacımız var. Sahamız biraz kötü. TFF de çalışma yapacak. Bahattin Eken Başkan ile geçiş sürecini hasarsız atlatıp yeni bir yol çizeceğiz. Bugünkü oyunla 1 puan kazandık. Trabzonspor'a Avrupa'da başarılar" dedi.