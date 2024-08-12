Suskun Fırtına

Trabzonspor, sezonunun açılış maçında Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf olan bordo-mavililer, Cihan ve Trezeguet ile Sivas kalesinde gol arasa da istediğini bulamadı. İlk yarıda oyunun hakimi olan Karadeniz ekibi, kalesinde de pozisyonlara verdi ancak Uğurcan Çakır, bu anlarda kalesinde devleşti ve rakibine gol izni vermedi.

7 DAKİKADA İKİ DİREK

İkinci yarıda da topun hakimi Trabzonspor'du. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Bardhi'nin şutunda top yan direkten dışarı çıktı. 61'de ise bu kez Uğur'un şutunda top direkten auta gitti, Trabzonsporlular derin bir 'oh' çekti. 64 ve 66'da ise yine Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi. Maç başladığı gibi 0-0 bitti. Karadeniz ekibi, sezona 1 puanla start verdi.

AVCI'DAN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçının 11'ine göre dünkü Sivasspor mücadelesinde 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam savunmanın solunda Eren Elmalı yerine Barisic'e, Lundstram yerine Okay'a, Mendy yerine Bardhi'ye ve Ozan Tufan yerine de Trezeguet'ye formayı verdi.

TOPLAR DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Hem Trabzonspor'un hem de Sivasspor'un birer topu dün direkten döndü. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Vişça'nın pasında topla buluşan Enis Bardhi'nin sert şutu yan direkten auta çıktı ve Trabzonspor mutlak golden oldu. 61'inci dakikada ise Uğur Çiftçi'nin muhteşem şutu üst direkten dışarı gitti.

TREZEGUET ÇOK ÇALIŞTI

Fırtına'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, dün akşamki Sivasspor karşılaşmasının en çalışkan isimlerinden biriydi. Sık sık rakip kaleyi yoklayan tecrübeli futbolcu, Sivasspor kalecisi Nikolic'i geçemedi. Trezeguet, Rapid Wien maçında da etkili oynamıştı

ENİS İLE 57 DAKİKA

Genç golcü Enis Destan, bu sezon 4 resmi karşılaşmada toplamda 57 dakika sahada kalabildi. Ruzemberok'la oynanan ilk maçta 23 dakika görev yapan Enis, rövanşta 9 dakika forma giymişti. Enis Destan, Rapid'de 17, dün ise 8 dakika oynadı.

SON 7 MAÇTIR KAYIP

Fırtına, 7 sezondur Sivasspor'u deplasmanda yenemiyor. 2019'da 1-1, 2021'de 0-0, 2022'de 1-1, 2023'te 3-3 ve dün de rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo- mavililer, 2019 Eylül'de 2-1, 2023

Nisan'da ise 4-1 mağlup oldu. 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı

"EN AZINDAN BİR PUAN"

Denswil, "Sezonun ilk maçına galibiyet ile başlamak isterdik. Ana hedefimiz buydu. Burada Sivasspor'a karşı oynamanın kolay olmadığının farkındayız. Rakibimiz kontra atak tercih etti. Bizim de golü bulabilecek pozisyonlarımız vardı. Bazen az pozisyon bulursunuz ama sonuçlandırırsınız. Bir puan ile ayrılıyoruz. Perşembe günü bir maçımız var" dedi.

ORSIC KULÜBEDE

Bordo-mavili takımın Rapid Wien ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte kadroya geri döndü. Tecrübeli oyuncu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve görev alamadı.

ZEMİN KÖTÜYDÜ

Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini, pek iç açıcı değildi. Dünkü karşılaşmada da iki takım oyuncuları zaman zaman problemler yaşadı. Top tutmakta zorlanan futbolcular, istedikleri pasları da atamadı. Uğurcan da maç sonu şikayet etti.