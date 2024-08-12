Haberler Trabzonspor

Orta sahaya kaptan

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da İngiliz yıldız Josh Brownhill'in adı öne çıkıyor. Daha önce Karadeniz devinde başarı yakalayan Jose Sosa ve Marek Hamsik tarzında orta sahada liderlik yapabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir ismi arayan bordo mavililer Brownhill'i istiyor. İngiliz ekibi Burnley ile takımın kaptanı olan 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Burnley de bu teklife sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcu için bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin olması planlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orta sahaya kaptan
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da İngiliz yıldız Josh Brownhill'in adı öne çıkıyor. Daha önce Karadeniz devinde başarı yakalayan Jose Sosa ve Marek Hamsik tarzında orta sahada liderlik yapabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir ismi arayan bordo mavililer Brownhill'i istiyor. İngiliz ekibi Burnley ile takımın kaptanı olan 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Burnley de bu teklife sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcu için bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin olması planlanıyor.
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..."
F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Zaha yerine sürpriz isim...
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika'ya giderken yakalandı
F.Bahçe'ye Chelsea'den dinamo!
G.Saray için çifte sol bek iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." Maç sonu dikkat çeken yorum! "Uğurcan kalede olmasa..." 07:05
Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." Flaş Rafa Silva sözleri! "Hagi ve Alex..." 06:58
van Bronckhorst'tan zemin isyanı! van Bronckhorst'tan zemin isyanı! 01:38
Beşiktaş galibiyetle başladı! Beşiktaş galibiyetle başladı! 01:38
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 01:38
Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın maçında gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon 01:37
Daha Eski
Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! Avcı: Trabzonspor asla vazgeçmez! 01:37
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 01:37
F.Bahçe'de Fred sevinci! F.Bahçe'de Fred sevinci! 01:37
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! 01:37
Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! 01:37
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... 01:37