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Orta sahaya kaptan
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da İngiliz yıldız Josh Brownhill'in adı öne çıkıyor. Daha önce Karadeniz devinde başarı yakalayan Jose Sosa ve Marek Hamsik tarzında orta sahada liderlik yapabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir ismi arayan bordo mavililer Brownhill'i istiyor. İngiliz ekibi Burnley ile takımın kaptanı olan 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Burnley de bu teklife sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcu için bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin olması planlanıyor.
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