Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Fırtına'da tek hedef sezona galibiyet ile başlayarak moral bulmak.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:
Sivasspor: Nikolic, Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Manaj
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Trabzonspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORST 1'de canlı yayınlanıyor.