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Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 19:40
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Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Fırtına'da tek hedef sezona galibiyet ile başlayarak moral bulmak.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Paluli, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Manaj

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı TSİ 19.15'te başladı. Mücadele beIN SPORST 1'de canlı yayınlanıyor.

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