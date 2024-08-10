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Kartal arazisi açıklaması

Trabzonspor Sportif AŞ, Trabzonspor Kulübü'ne ait olan Kartal arazisinin 30 yıllık kullanım hakkını 3.993 milyar TL karşılığında devraldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Kartal arazisi açıklaması

Trabzonspor Sportif AŞ, Trabzonspor Kulübü'ne ait olan Kartal arazisinin 30 yıllık kullanım hakkını 3.993 milyar TL karşılığında devraldı. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı"nın, 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir."

UĞURCAN ÇAKIR FARKI

Karadeniz devinde başarılı kaleci Uğurcan Çakır, yeni sezona çok iyi başladı. Tecrübeli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Ruzomberok ile oynanan iki maç ve önceki gün üçüncü ön eleme turunda Rapid Wien ile yapılan karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla fark yarattı. Uğurcan Çakır, ilk 3 maçta kalesine gelen 19 isabetli şutun 18'ini kurtardı. 28 yaşındaki eldiven, bu 3 karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

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