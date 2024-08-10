İlk hedef forvet

Rapid Wien maçı öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın dile getirdiği, 'Sörloth, Onuachu ve Cornelius tarzında forvet' tanımlaması sonrası çalışmalar hızlandı. Kanat akınlarında ceza sahasında etkili olabilecek, hava toplarına hakim ve fizik gücü yüksek bir forvet arayan Trabzonspor'da Wout Weghorst ilk sırada geliyor. Paul Onuachu'yu da isteyen bordo mavililer, herhangi bir aksilik olması halinde B planına yönelecek. Forvet transferinin hem ligin ilk haftalarına hem de Rapid Wien rövanşına yetişmesi için çaba harcanıyor.

HAKEM İSYAN ETTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'e evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor'da maçın hakemine tepki vardı. Estonyalı hakem Kristo Tohver maç boyunca verdiği hatalı kararlarla eleştirildi. Birçok pozisyonda takdir haklarını Rapid Wien'den yana kullanan Estonyalı hakem, vücut diliyle ve gösterdiği reaksiyonlarla Trabzonsporlu futbolcuları kızdırdı.