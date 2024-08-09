Visca iyiydi

Trabzonspor'unBoşnak yıldızı Edin Vişça, dün de yine sahanın en iyilerindendi. Sahada basmadık yer bırakmayan tecrübeli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı ve bordo- mavililerin hücum aksiyonlarında başrolü oynadı.

PENALTI GÜME GİTTİ

Estonyalı hakem Kristo Tohver, Trabzonspor'un penaltısını vermedi. İlk yarıda Draguş'a ceza sahası içinde yapılan hareketi görmezden gelen Tohver, oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Estonyalı, Vişça'ya yapılan sert harekete de kartı çıkarmadı

AVCI'NIN JOKERİ

Abdullah Avcı'nın yeni jokeri Ozan Tufan oldu. Ruzomberok takımıyla oynanan maçta forma giyen yıldız oyuncu Rapid Wien maçında da 10 numara pozisyonunda görev aldı. Ozan Tufan 60. Dakikada yerini Trezeguet'e bıraktı.