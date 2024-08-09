Fırtına rövanşa bıraktı

Trabzonspor Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında dün Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk etti. 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran bordo-mavili temsilcimiz, birbirinden net pozisyonlardan yararlanamadığı mücadelede şanssız bir golle rakibine mağlup oldu. İlk 45 dakikada temsilcimiz, yakaladığı pozisyonları cömertçe harcarken, Rapid'e ise kaptan Uğurcan Çakır izin vermedi ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise konuk ekip golü buldu.

TREZEGUET HAREKET GETİRDİ

67'DE kullanılan köşe vuruşunda Burgstaller, gelen topa gelişine vurdu. Grgic'in anlık kafasını topa uzatmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golden sonra sazı eline alan bordo-mavililer, ikinci yarıda oyuna giren Trezeguet'yle birbirinden önemli pozisyonlar buldu. Mısırlı yıldız, kaleci Hedl ve savunmayı geçemedi. Sahadan 1-0 yenilen Trabzonspor, turu rövanşa bıraktı. Rövanş 15 Ağustos'ta Avusturya'da...

ÜZGÜNÜZ DAHA IYI OLACAĞIZ

ABDULLAH Avcı, Rapid Wien maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Maça aslında istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda geçiş oyunlarında bazen istediğimiz pasları atamadık, ileride çoğalamadık. Kalemizde pozisyonlar da verdik ancak daha yeni bir takımız. Saviç ilk defa oynadı. İkinci yarı olmadık bir pozisyonda gol yedik. Sonrasında yakaladığımız pozisyonlar ise değerlendiremedik. Rövanşta daha iyi olacağız ve turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor'a yakışan oyunu ve skoru almak için mücadele edeceğiz. Ancak bu akşam için üzgünüz."

TRİBÜNLER DOLDU

MAÇA büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesinde ve maç anında takımlarına coşkuyla destek verdi. Bordo mavililer geriye düşmesine rağmen 90 dakika hiç susmadan takımlarına destek oldular.

Dostluk yemeği

Trabzonspor, Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verdi. İki kulübün yetkilileri birbirine başarı dileklerini iletti. Günün anısına misafir kulüp Rapid Wien'e bordo mavili forma ve plaket hediye edildi.

AVCI: ORSİC'İ BU ŞEKİLDE KULLANDIK

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fountas'ın takımdan ayrılacağını doğrularken, Umut Bozok'un tercih olduğunu söyledi. Orsic ile karşılıklı kahve için yarım saat onun gidişatı ve planlamasıyla alakalı sohbet ettiklerini söyleyen Avcı, "Bu seferlik bu şekilde kullandık" dedi.

SAVIC İLK KEZ SAHNE ALDI

trabzonspor'un yeni transferi Stefan Savic, ilk kez bordo mavili takım formasını giyerek taraftarların karşısına çıktı. Okay Yokuşlu ise 73. Dakikada Lundstram'ın yerine oyuna dahil oldu. UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehre gelişi uzayınca kadroya dahil edilemedi.