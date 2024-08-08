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TRABZONSPOR RAPID WIEN maçı şifresiz canlı | Trabzonspor - Rapid Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya’dan Rapid Wien ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefleyen bordo-mavililer, bu sezon ilk 2 maçta 3 gol atarak kalesinde gol görmedi. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Rapid Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 13:33
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TRABZONSPOR RAPID WIEN maçı şifresiz canlı | Trabzonspor - Rapid Wien maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Avusturyalı rakibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fırtına, tur şansına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Papara Park'taki karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Peki Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Savic, Barisic, Lundstram, Ozan, Cihan, Vişça, Trezeguet, Draguş.

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.

👉TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇINI CANLI İZLE👈

AVRUPA KUPALARINDA 152. RANDEVU

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde 205 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 96. MAÇ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

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