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Trabzonspor - Rapid Wien | CANLI MAÇ İZLE

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, 3. Ön Eleme turu ilk maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Rapid Wien maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:07
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Trabzonspor - Rapid Wien | CANLI MAÇ İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan, Cihan, Draguş.

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

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AVRUPA LİGİ'NDE 96. MAÇ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıktı. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

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