Turu biz geçeriz

YÖNETİM kurulu üyesi Ali Beyazlı, camia olarak Rapid Wien turunu geçeceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Kura çekimine katılan Beyazlı, "Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam. Taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz" dedi.

Başkan da katıldı

BORDO mavili kulübün kurucu üyelerinden eski başkan Ahmet Salih Erdem, İskenderpaşa Cami'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı. Hacıosmanoğlu başsağlığı diledi.

FIRTINA'NIN ACI GÜNÜ

VEFAT eden Trabzonspor'un kurucu üyelerinden, eski başkan Ahmet Salih Erdem son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Abdullah Avcı, Enis Destan, Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Hüseyin Türkmen, Okay Yokuşlu, Poyraz Efe Yıldırım, Vişça ve ailesi ile sevenleri katıldı.