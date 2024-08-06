Haberler Trabzonspor

Rakip analiz edildi

Bordo mavili teknik ekip, Rapid Wien'in Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz'ı 1-0 yendiği maçı tribünden takip etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakip analiz edildi

Bordo mavili teknik ekip, Rapid Wien'in Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz'ı 1-0 yendiği maçı tribünden takip etti. Rakiple ilgili birçok not alındı. Perşembe günü oynanacak karşılaşmada uygulanacak olan oyun planının belirleneceği ifade edildi.

WIEN BİLETLERİ SATIŞTA

Fırtına ile Rapid Wien arasında perşembe günü Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi biletler satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlar biletlere ilk andan itibaren yoğun ilgi göstermeye başladı. Maç saatine kadar biletlerin tamamen bitmesi ve tribünlerin dolması bekleniyor.

AJAX'TAN POYRAZ TAKİBİ

Geçen yıl U19 takımının gol kralı olan Poyraz Efe Yıldırım için birçok Süper Lig kulübünden transfer teklifleri gelirken, kiralama önerileri ise şimdilik beklemede. Avrupa'dan Ajax'ın peşinde olduğu genç forvetin geleceği hakkında son kararı Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı verecek. Avcı, Poyraz ile özel ilgileniyor.

PEPE VİLLARREAL'DE

KARADENİZ devinden ayrılan Nicolas Pepe, LaLiga ekibi Villarreal'e transfer oldu. Villarreal tarafından yapılan resmi açıklamada Fildişi Sahilli sağ kanat ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu

Fenerbahçe avantaj peşinde
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti!
DİĞER
Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i oynamıştı... Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çocuk yıldızı meğer usta oyuncunun kızıymış!
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Beyaz Saray'da savaş zirvesi! İran'daki ABD üssüne saldırı: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi İlkay çalımı!
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu! 00:00
Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... Fenerbahçe 'Takım bul' dedi! Beşiktaş... 22:53
Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... Mourinho: Ş. Ligi ve Avrupa Ligi... 22:31
F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi F.Bahçe'de Joao Felix sürprizi! Transferde domino etkisi 22:31
G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! G.Saray Süper Kupa'nın ardından vites yükseltti! 22:31
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu F.Bahçe'ye Becao piyangosu! İtalyan basını duyurdu 22:31
Daha Eski
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! 22:31
F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti F.Bahçeli yıldızdan şok hamle! Yönetime rest çekti 22:31
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 22:31
Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! Mourinho'dan flaş En-Nesyri ve Saint-Maximin kararı! 22:31
Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu! 22:31
Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler! 22:31