Rakip analiz edildi

Bordo mavili teknik ekip, Rapid Wien'in Avusturya Bundesliga'da Sturm Graz'ı 1-0 yendiği maçı tribünden takip etti. Rakiple ilgili birçok not alındı. Perşembe günü oynanacak karşılaşmada uygulanacak olan oyun planının belirleneceği ifade edildi.

WIEN BİLETLERİ SATIŞTA

Fırtına ile Rapid Wien arasında perşembe günü Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi biletler satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlar biletlere ilk andan itibaren yoğun ilgi göstermeye başladı. Maç saatine kadar biletlerin tamamen bitmesi ve tribünlerin dolması bekleniyor.

AJAX'TAN POYRAZ TAKİBİ

Geçen yıl U19 takımının gol kralı olan Poyraz Efe Yıldırım için birçok Süper Lig kulübünden transfer teklifleri gelirken, kiralama önerileri ise şimdilik beklemede. Avrupa'dan Ajax'ın peşinde olduğu genç forvetin geleceği hakkında son kararı Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı verecek. Avcı, Poyraz ile özel ilgileniyor.

PEPE VİLLARREAL'DE

KARADENİZ devinden ayrılan Nicolas Pepe, LaLiga ekibi Villarreal'e transfer oldu. Villarreal tarafından yapılan resmi açıklamada Fildişi Sahilli sağ kanat ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu