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Gençlere veda

Trabzonspor, genç futbolcularını birçok genç futbolcusunu ya kiraladı ya da bonservisiyle gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Gençlere veda

Trabzonspor, genç futbolcularını birçok genç futbolcusunu ya kiraladı ya da bonservisiyle gönderdi. İşte o liste:

KİRALIK GİDENLER

21 yaşındaki kaleci Hakan Aydın bir yıllığına Beykoz İshaklı Spor'a kiralandı. Oyuncunun düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi bekleniyor.

21 yaşındaki sağ kanat Veysel Sönmezsoy ve 18 yaşındaki sol kanat Zekeriya Berk Bulut, birer yıllığına Sebat Gençlik Spor'a kiralandılar.

BONSERVİSİYLE GİDENLER

21 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu, Erzurumspor'a transfer oldu.

19 yaşındaki stopear Yunus Emre Köse, 52 Orduspor'a gitti.

21 yaşındaki ön libero Emirhan Zaman, 1461 Trabzon'un yolunu tuttu.

22 yaşındaki merkez orta saha Kadir Bakırtaş, Karşıyaka ile anlaştı.

25 yaşındaki merkez orta saha Murat Cem Akpınar, Sakaryaspor'a gitti.

23 yaşındaki forvet Batuhan Kör, Vanspor'un renklerine katıldı.

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