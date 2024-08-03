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Kral işbaşında

Ruzomberok ile oynanan Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçta Trezeguet’ye asist yapan Edin Vişça, rövanşta ise bu kez Draguş’a gol pası verdi, sezona harika bir başlangıç yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Kral işbaşında

Süper Lig tarihinin en çok asist yapan ismi olan (115 asist) Edin Vişça, 2024-25 sezonuna da asistleriyle başladı. Macaristan kampında takımın en dikkat çeken ve tecrübesiyle takımın lider isimlerinden olan 34 yaşındaki yıldız, oynanan iki hazırlık maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle öne çıkmıştı. Boşnak sağ kanat bu performansını Ruzomberok karşılaşmalarında da gösterdi. İlk maçta Trezeguet'ye, Papara Park'ta da Draguş'a asist yaptı. Asistlerin kralı Vişça, bu sezona da damgasını vuracağını şimdiden gösterdi.

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