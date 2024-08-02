Avrupalı Fırtına

Fırtına, Avrupa'da yoluna devam ediyor... UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u ağırlayan bordo-mavililer, sürprize izin vermeden kazanarak turladı. İlk yarıda Trezeguet ile pozisyonlardan yararlanamayan Trabzonspor, aradığı golü 65. dakikada buldu. Savunma arkasına sarkan Vişça, müsait durumdaki Draguş'u buldu. Ceza alanı içinde nefis bir vuruşla topu 90'a gönderen Rumen forvet, takımını öne geçirdi. Yeni transfer Draguş, bu golle bordo-mavili formayla ikinci maçında siftahı yaptı. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Fırtına, birçok pozisyona girdi. Bitirici vuruşları yapamasa da turlamasını bilen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde adını üst tura yazdırdı. Yoluna 3. elemeden devam edecek bordo-mavililer, 8-15 Ağustos'ta Avusturya ekibi Rapid Wien'le karşılaşacak.

NWAKAEME MEST ETTİ

İkinci yarıda giren Nwakaeme, hareketleriyle tribünleri ayağa kaldırdı. Maç öncesi üçlü çektiren yıldız, "Sözleşme imzaladığımdan beri bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.

UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK

İlk maçın yıldızı Uğurcan Çakır, tam 8 kurtarışla şov yapmıştı. Kaptan dün de rakibe geçit vermedi. Özellikle ilk yarıda net iki pozisyonu önleyerek takımını ayakta tuttu. Bordo-mavili taraftarlar, sezona formda giren Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı.

YENİLER SAHNEDE

Fırtına'nın yeni transferlerinden Pedro Malheiro ve Borna Barisic ilk kez bordo-mavili formayı giydi. Avcı, sağ bekte Portekizli Pedro'ya şans verdi. Sol bek Barisic ise 85. dakikada Eren'in yerine girerek siftah yaptı.

TARAFTARA KAVUŞTU

Trabzpnspor geçtiğimiz sezon verilen 4 maçlık seyircisiz oynama cezasının ardından dünkü karşılaşmada taraftarlarına kavuştu. Biletlerin büyük bölümünü tüketen bordo-mavililer, takımlarına destek verdi.

BAŞKANDAN YAKIN TAKİP

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.