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Trabzonspor - Ruzomberok MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı şifresiz canlı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz bu sezon taraftarı önünde ilk resmi sınavına çıkıyor. Papara Park'taki mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetiyor. Trabzonspor - Ruzomberok mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 20:27
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Trabzonspor - Ruzomberok MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı şifresiz canlı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanan temsilcimiz bu sezon taraftarı önünde ilk sınavına çıkıyor.

BERABERLİK DE YETER

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Fırtına'nın 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

YENİ TRANSFERLER SAHADA!

Bordo mavililerin bu sezon kadrosuna kattığı Pedro, Ozan, Cihan ve Draguş ilk 11'de yer alıyor. Yıldız oyuncular Trabzonspor taraftarıyla buluşuyor.

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş.

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec

Trabzonspor - Ruzomberok maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI CANLI İZLE👈

RUZOMBEROK'UN EN'LERİNE DİKKAT

Özellikle duran topları kullanan Hladik ve Lavrincik'e özel önlem almak şart. Orta sahalarının göbeğindeki Lavrincik ve Mudry çok etkili oynuyor.

Köşe vuruşlarında ön direğe gelen sağ bekleri Köstl ortalığı karıştırıyor... 5-2'lik Tobol maçında attıkları gollerin 3'ünü stoperler Maly ve Gabriel; ikisini sol bekleri Selecky ile sonradan giren Madlenak kaydetti. 4 gol kafa ile geldi. En büyük zaafları ise savunmalarının çok ağır olması ve bireysel hata yapmaları. Kalecileri de topları sektiriyor.

👉TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI CANLI İZLE👈

👉TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI CANLI İZLE👈

151. KARŞILAŞMA

Fırtına, Avrupa kupalarındaki 151. maçını bugün Ruzomberok ile oynayacak. Bordo-mavili takım, geride kalan ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz de vi, kalesinde ise 205 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 95. MAÇ

Karadeniz devi, Ruzomberok ile UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıkacak. Fırtına, bugüne dek oynadığı 94 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik aldı. 35 kez yenildi. Rakip fileleri 129 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 128 gol gördü.

👉TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI CANLI İZLE👈

2. KEZ SLOVAKYA

Bordo-mavililer, Slovakya temsilcileriyle Avrupa'da ikinci kez rakip oldu. İlk olarak 1996-97'de UEFA Kupası 1. eleme turunda Bratislava ile karşılaşan

Karadeniz devi rakibini 2-1 yenerek elemişti. İkinci rakip Ruzemberok oldu.

TARİHİ ZAFERLER

Karadeniz devi, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990- 91'de İspanya'nın Barcelona, 1994- 95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ruzomberok maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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