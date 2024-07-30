Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu şehre geldi! İşte ilk sözleri

Trabzonspor, Championship takımlarından West Bromwich'te forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. Milli futbolcu imza için Trabzon'a gelirken, bordo mavililerdeki kariyeri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum şu anda. Tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım."

"En çok stadyumu, stadyumdaki atmosferi özledim. Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim."