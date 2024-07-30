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Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu şehre geldi! İşte ilk sözleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşmaya varmıştı. İmza için Trabzon'a gelen 30 yaşındaki orta saha flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 00:36 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 00:48
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Trabzonspor'un yeni transferi Okay Yokuşlu şehre geldi! İşte ilk sözleri

Trabzonspor, Championship takımlarından West Bromwich'te forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. Milli futbolcu imza için Trabzon'a gelirken, bordo mavililerdeki kariyeri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum şu anda. Tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım."

"En çok stadyumu, stadyumdaki atmosferi özledim. Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim."

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