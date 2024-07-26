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Trabzonspor Stefan Savic'in sözleşme detaylarını açıkladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor kadrosuna kattığı Stefan Savic'in sözleşme detaylarını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 19:08 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 19:12
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Trabzonspor Stefan Savic'in sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.

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