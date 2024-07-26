Trabzonspor Stefan Savic'in sözleşme detaylarını açıkladı!

Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İŞTE BORDO MAVİLİLERİN KAP AÇIKLAMASI
Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri yer aldı.
FIRTINA SAVIC'IN 15 NUMARA GİYECEĞİNİ DUYURDU
"Sende özel bir şey var..."
#15 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐜 pic.twitter.com/ut9z2IfaeD
— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 26, 2024