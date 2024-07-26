Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ruzomberok - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:17 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:35
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Trabzonspor, sezona Slovakya'da oynadığı ilk resmi maçla başladı. Öyle bir 45 dakika oynandı ki sahanın en iyisi Uğurcan Çakır ise fazla söze gerek yok sanırım. Tam 5 tane net gollük pozisyonu kurtardı.
İkinci yarının ilk yarı ile bir farkı yoktu. Rakip takımın seviyesi çok yetersiz olmasına rağmen Trabzonspor oyunun kontrolünü ele alamadı.
Böylesine kötü oyuna rağmen yaklaşık 70 dakika beklemek anlaşılır gibi değildi. Geçen sezondan gelen 8 oyuncuya rağmen teknik direktör Abdullah Avcı'nın hala bir oyun hafızası oluşturmaması düşündürücü.
Yeni transfer genç Cihan Çanak attığı mükemmel golle daha ilk resmi maçta "Ben buradayım" diyerek kalitesini ortaya koydu.
Mutlaka Avcı gibi tecrübeli bir hoca, bu maç sonrası gerekli analizi yapıp eksiklikleri bulup rövanş ve lige takımı hazır bir şekilde çıkaracaktır.
Böyle iki ayaklı maçlarda her ne kadar kötü oynasa da deplasmanda alınan 2 farklı galibiyet tabii ki moral ve güven açısından çok önemliydi.
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