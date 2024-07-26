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Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ruzomberok - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:17 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 09:35
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Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendird

YUNUS EMRE SEL – İYİ Kİ VARDIN UĞURCAN

Yeni sezon, yeni heyecan ve yeni bir başlangıç. Sezonun ilk resmi maçında Trabzonspor'un oyuna çok daha fazla ağırlığını koymasını ve kağıt üzerinde güçsüz gözüken rakibi karşısında çok daha arzulu olmasını bekliyorduk. Ancak öyle olmadı. İlk 35 dakika organize olamayan, özellikle merkez orta saha ile ofansif oyuncular arasındaki uyum sorunu dikkat çeken Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan kalan stoperlerdeki iletişim eksikliğini de sürdürdü. Bu dakikalarda takımı oyunda tutan ise geçtiğimiz sezonun belki de en çok eleştirilen ismi, Montella'nın Avrupa Şampiyonası'nda görmediği kaleci Uğurcan Çakır oldu. Öyle kurtarışlar yaptı ki hem eleştirilere hem de aslında Montella'ya da gönderme yapıyordu. Ancak çok koşan rakip karşısında, bireysel anlamdaki bariz kalite farkını kullanan Trabzonspor golü bulan taraf oldu.

Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendird

Bardhi, Vişça ve Trezeguet ile tamamlanan gol denklemi, bir organizasyondan çok bireysel yetenek barındırıyordu. İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha tempolu başlamak isteyen Trabzonspor, final pas tercihlerinde çok önemli hatalar yaptı. İkinci yarıda da takımı ayakta tutan isim yaptığı birbirinden önemli kurtarışlarla Uğurcan oldu. Şu ana kadar 8 transfer yapan Trabzonspor'un özellikle orta sahada takımı yönetecek, oyun aklı olacak, tüm organizasyona şekil verecek çok özel bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu ise çok net bir şekilde ortaya çıktı. Trabzonspor belki Slovakya'dan skor olarak istediğini aldı ama oyun olarak ortaya koydukları yeni sezon öncesi umut vermekten uzaktı. Cihan Çanak'ın attığı ikinci gol ise bireysel yetenek, arzu, istek ve hepsinden önemlisi gerçek bir Trabzonsporlunun sahadaki yansıması oldu adeta. Kamp raporunda da yazmıştım bu sene çok adından söz ettirecek Cihan Çanak.

Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendird

REHA KAPSAL – MORAL VE GÜVEN

Trabzonspor, sezona Slovakya'da oynadığı ilk resmi maçla başladı. Öyle bir 45 dakika oynandı ki sahanın en iyisi Uğurcan Çakır ise fazla söze gerek yok sanırım. Tam 5 tane net gollük pozisyonu kurtardı.
Takımın hiçbir bölgesinde oyuncu performansı yeterli değildi. Bordo mavililer, top rakipteyken kimin ne yaptığının belli olmadığı dağınık bir görüntü verdi.
Golü ancak geçiş hücumu ve de rakip savunmada sayısal eksik olduğunda yerleşim hatası yaptığında bulabilirdi. Nitekim bu şekilde golü attılar. Böyle kötü oynanan bir devrede takımın motivasyonunun sağlamak için gelen gol ilaç gibi geldi Trabzonspor'a.

Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendird

İkinci yarının ilk yarı ile bir farkı yoktu. Rakip takımın seviyesi çok yetersiz olmasına rağmen Trabzonspor oyunun kontrolünü ele alamadı.
Böylesine kötü oyuna rağmen yaklaşık 70 dakika beklemek anlaşılır gibi değildi. Geçen sezondan gelen 8 oyuncuya rağmen teknik direktör Abdullah Avcı'nın hala bir oyun hafızası oluşturmaması düşündürücü.

Spor yazarları Ruzomberok - Trabzonspor maçını değerlendird

Yeni transfer genç Cihan Çanak attığı mükemmel golle daha ilk resmi maçta "Ben buradayım" diyerek kalitesini ortaya koydu.
Mutlaka Avcı gibi tecrübeli bir hoca, bu maç sonrası gerekli analizi yapıp eksiklikleri bulup rövanş ve lige takımı hazır bir şekilde çıkaracaktır.
Böyle iki ayaklı maçlarda her ne kadar kötü oynasa da deplasmanda alınan 2 farklı galibiyet tabii ki moral ve güven açısından çok önemliydi.

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